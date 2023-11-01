الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يبحث إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية وضرورة المتابعة الدائِمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا ومنع أي تعد على الأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المخالفين سواءً من المتعدين من المواطنين أو من المقاولين منفذي الأعمال المُخالفة أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ القليوبية، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، ورجب شحات مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية، ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الشئون الهندسية والقانونية وإدارة الإزالات والمكتب الفني.

وناقش الاجتماع الكتاب الدوري الصادر عن محافظ القليوبية وآليات العمل في هذا الملف الهام والموقف الحالي والجهود المبذولة في مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.

وأمر محافظ القليوبية، خلال الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالالتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف،  وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة فورا والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وناشد مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء إلا بعد اتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم  مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة، وذلك من خلال الأرقام الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

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