محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية استمرت على مدى 6 ساعات متواصلة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء مجالس المدن بهدف وقف نزيف التعديات، وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات كبرى على مساحة 10 آلاف متر، حيث تمت إزالة حالة تعد على مساحة 1000 متر بقرية كفر الرجالات وحالة تعد على مساحة 1450 متر بقرية امياي، وحالة بناء على مساحة 5000 متر بقرية كفر العمار، وإزالة حالة على مساحة 3000 متر بقرية نامول.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدن بنها والخانكة وقها والقناطر الخيرية وقليوب بحملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت الحملات عن إزالة 31 حالة على مساحة فدان و6 قراريط و19 سهما.

وأكد المحافظ، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.