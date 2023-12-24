مدير تعليم القاهرة يشهد اليوم الختامي لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة (صور)

شهد أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة اليوم الختامي لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى قطاعات القاهرة وفقًا لتوجيهات د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

واقيم اليوم الختامي لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى قطاعات القاهرة بقاعة ديوان عام المديرية، بحضور منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية وياسر أنس

مدير عام التعليم العام والتجريبيات ووردة الفقى مدير التعليم الثانوي وفريق عمل التعليم الثانوي.

وقدم وكيل تعليم القاهرة كلمة رحب فيها بالحضور، مقدمًا كل الشكر والتقدير لياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات ولإدارة التعليم الثانوى وفريق العمل من الإدارات التعليمية، وفريق عمل التوجيهات الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في هذة المسابقة للوصول إلى النهائيات.

وأشار موسى إلى أن مسابقة أوائل الطلبة تعمل على تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالنزاهة والشفافية بالاضافه إلى تعريف أبناؤنا الطلبة بالمشروعات القومية العملاقة التى تحدث على أرض مصر المحروسة وتنمية روح الولاء والإنتماء لديهم.

كما قدم وكيل أول الوزارة التهنئة للطلاب الذين شاركوا هذه المسابقة بكافة مراحلها، معربًا عن مدى سعادته بالإدارات الفائزة.

ووجهت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية خالص الشكر والتقدير للطلبة والطالبات والزملاء الاجلاء والموجهين والموجهات على الجهد المبذول فى مسابقة أوائل الطلبة للصف الاول والثاني الثانوي فى مختلف القطاعات متمنية كل التوفيق والتميز للجميع بإذن الله تعالى.

وثمنت عبدالفتاح الدور الكبير الذى يقوم به أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية لكى يتيح الإهتمام بمثل هذة المسابقات التى تساعد الطلبة على التفوق والتميز، ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديهم واكتساب الخبرات من خلال تبادل الآراء مع الزملاء.

وتقدمت بعظيم الشكر لياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وفريق العمل المحترم بإدارة التعليم الثانوي بقيادة وردة الفقى

واختتمت وكيل المديرية كلمتها بتقديم الشكر لجميع الحضور كلا باسمه وصفته على تواجدهم مع الطلبة ومشاركتهم فرحة الفوز بأبنائنا الطلبة والطالبات، أمل مصر ومستقبلها.

تكريم الإدارات التعليمية التى حصلت على المراكز

- إدارة السلام التعليمية ( المركز الأول).

- إدارة روض الفرج التعليمية ( المركز الثانى ).

- إدارة دار السلام التعليمية ( المركز الثالث).

- إدارة عابدين التعليمية ( المركز الرابع).

تكريم الإدارات التعليمية التى حصلت على المراكز الأولى فى الصف الأول الثانوى وهى



- إدارة روض الفرج التعليمية ( المركز الأول ).

- إدارة المرج التعليمية ( المركز الثاني)

- إدارة المقطم التعليمية ( المركز الثالث)

- إدارة المعصرة التعليمية ( المركز الرابع)

وقد تم تكريم المركز الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بكئوس التميز وشهادات تقدير.

كما تم توزيع الهدايا على باقى المراكز وعلى هامش الحفل تم تكريم مجموعة من مديرى المدارس بالإدارات التعليمية الذين قاموا بجهود كبيرة في استضافة مسابقة أوائل الطلبة باداراتهم وهم

إيمان رفعت مديرة مدرسة السيدة نفيسة الثانوية ( إدارة شرق مدينة نصر )

ياسر زكى مدير مدرسة الفسطاط الثانوية ( إدارة مصر القديمة التعليمية)

طارق الصعيدى مدير مدرسة ناصر الثانوية ( إدارة الساحل التعليمية)

عامر محمد مدرسة خليل أغا الثانوية

( إدارة باب الشعرية )

محمد رستم مدرسة التوفيقية الثانوية

( إدارة روض الفرج )

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