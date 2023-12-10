الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: عقد تدريب للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها اتدريب بدني وذهني للمعلمين الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثانية، فيما سيتم تحديد موعد التدريبات وإعلان المعلمين للحصول على التدريبات المطلوبة على أن يتم إرسال الأسماء إلى إحدى الجهات التي تقييم هذه التدريبات على أمن يتم التعاقد مع الذين يجتازون هذه التدريبات والتي تعد الأخيرة قبل تسليم المعلمين العمل في المدارس.

وتسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة والتنسيق بشأن إعلان الجهاز لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث.

وأضاف حجازي أن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

وتابع الوزير أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة 30 الف معلم..السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين لمسابقة العام 2023 بلغ، 105491،متقدما، انطبقت الشروط على،  65987 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 55250 متقدما نجح منهم 20866، وبعد إعلان النتائج تم فتح باب التظلمات، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بفحص عدد1537 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.
 

التعليم مسابقة معلم تعيين الناجحين

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