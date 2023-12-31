كارت الخدمات المتكاملة.. مزايا وخطوات الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين من ذوي الإعاقة عن كارت الخدمات المتكاملة، وذلك للحصول على مزايا عديدة، منها الإعفاء من الضرائب والحصول على السكن من الحكومة وشراء السيارات والحصول على الأجهزة التعويضية.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. الضغط على "كارت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الضغط على "بحث".

موعد استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن للمواطنين المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة حجز موعد لاستكمال أوراقهم، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة. كتابة الرقم القومي كاملًا. إدخال الاسم رباعي. تحديد النوع (ذكر أو أنثى). كتابة الحالة الاجتماعية. إدخال محافظة السكن. كتابة مدينة السكن. إدخال العنوان بالتفصيل. تحديد الوظيفة. كتابة رقم التليفون. تحديد نوع الإعاقة. كتابة مكان الكشف. تحديد التاريخ. إدخال الساعة. الضغط على "حفظ البيانات".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي 2024

تستغرق نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من 7 إلى 14 يومًا تقريبًا.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

يحصل صاحب كارت الخدمات المتكاملة على العديد من المزايا، منها:

الجمع بين معاشين.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الكشف المجاني في المستشفيات.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

الإعفاء من الضرائب على الدخل الشخصي.

فى النهاية، يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تسجيل كافة البيانات للشخص المستفيد مثل موعد الكشف الطبي في اللجنة الطبية التبع لها، وموعد استلام التقرير النهائى والبصمة على القرار.