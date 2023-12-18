الإثنين 18 ديسمبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالمجالس الطبية لسيارات المعاقين

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين، يبحث الكثير من المواطنين عن رابط نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين، حيث زاد البحث عنها عبر محركات البحث العالمية.


وبدورها خصصت وزارة الصحة والسكان رابط للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وذوي الهمم.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين

وفى ذات السياق حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الخطوات والتى تمكن المواطنين الراغبين في الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين، والتى يمكن اتباعها، من خلال الخطوات التالية..

- تسجيل الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني عبر الرابط التالي: من هنا.
- يتم كتابة الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.
- الضغط على أيقونة "بحث".
-  تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023/2024

شروط الحصول على سيارة المعاقين معفاه من الجمارك

حددت وزارة الصحة والسكان، 9 شروط أساسية والتى يجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وتشمل:

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.
2- أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.
3- أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.
4- أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.
5- ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

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متى تظهر نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين؟


6- أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.
8- إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.
9- ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

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