الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024 من خلال موقع الوزارة، وذلك وفق الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على سيارات المعاقين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024. 

 

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

 

 يستطيع المواطنون الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: 

 

  • زيارة الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، من خلال الضغط على الرابط التالي: https://smcegy.com
  • انقر على أيقونة "ذوي الاحتياجات الخاصة" من الصفحة الرئيسية.
  • اختر أيقونة "نتيجة التقارير الطبية".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.
  • أدخل كلمة المرور الخاصة بك في الخانة المخصصة لذلك.
  • انقر على زر "بحث"، ستظهر لك النتيجة في صفحة جديدة.

 

إذا كنت لا تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك طلب استعادة كلمة المرور من خلال الضغط على أيقونة "استعادة كلمة المرور".

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023/2024

موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024.. وكيف تستعلم عن تكافل وكرامة

 

شروط الحصول على سيارات المعاقين

 

أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة، أن تكون نسبة الإعاقة لدى المتقدم 40% فأكثر، أو 35% فأكثر إذا كان المتقدم من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، أن يكون المتقدم غير قادر على المشي أو صعود الدرج، أو أن يكون لديه إعاقة تتطلب استخدام سيارة مناسبة للتنقل.

ويجب على المتقدم تقديم  بعض المستندات وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة، تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة، تقرير من الشئون الاجتماعية، والذي يشمل قدرة المواطن المالية للإنفاق على السيارة.

يتم تقديم المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم إجراء الكشف الطبي على المتقدم من قبل المجلس الأعلى للإعاقة.

 

إذا تمت الموافقة على طلب المتقدم، يتم إصدار قرار من وزارة التضامن الاجتماعي بمنح المتقدم سيارة معفاة من الجمارك، ويتم تسليم السيارة إلى المتقدم من خلال إحدى شركات السيارات المعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2023

سيارات المعاقين نتيجة كشف سيارات المعاقين لاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين للمجالس الطبية المتخصصة وزارة التضامن الاجتماعي

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