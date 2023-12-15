رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023/2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين2023/ 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023/2024

اتاحت وزارة الصحة رابط إلكترونى للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 /2024 ويمكن الدخول عليه من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة أو من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.smcegy.com/site/car/

كتابة الرقم القومي وكذلك الرقم السري لصاحب الطلب خلال الخانات المخصصة لذلك

الضغط على الزر الخاص بكلمة "بحث "

تظهر نتيجة الكشف الطبي من خلال صفحة جديدة يتم فتحها إلكترونيا دون تدخل صاحب الطلب.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023/2024

من جانبها وضعت وزارة الصحة والسكان عدة شروط للحصول على سيارة ذوي الإعاقة 2023/2024 والمعفاة من قيمة الجمارك وهي كالتالي:

حددت وزارة الصحة، في بيان سابق لها، مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين 2023 المعفاة من الجمارك، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم بطلب الحصول على سيارة المعاقين لا يقل عمره عن 18 عاما

يتم تسجيل السيارة المجهزة والمعفاة من الجمارك باسم صاحب الإعاقة وليس باسم شخص آخر.

ضرورة اجتياز الكشف الطبى للمواطن المصنف كونه من ذوى الهمم.

ضرورة حصول المتقدم بطلب للحصول على سيارة ذوى الإعاقة ممن يحمل الجنسية المصرية.

شرط أن لا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600.

يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة اتاحت وزارة التضامن الاجتماعى رابط إلكترونى من أجل تسهيل هذا الموضوع على المواطنين المهتمين بهذه الخدمة وهو يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

بعد الدخول على الموقع يتم الضغط الأيقونة الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة جميع البيانات المطلوبة من المستلم وهو الاسم والرقم القومي

الضغط على أيقونة "بحث"

تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة في نهاية الخطوات السابقة

في حالة القبول يتم حجز موعد لإجراء الكشف الطبي