الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة 2023

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

يهتم الآلاف من ذوي الإعاقات في مصر بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأهميتها في توفير حياة كريمة لحامليها، وفي هذا السياق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقة المسموح لها استخراج البطاقة. 

خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة 2023 

وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كارت الخدمات المتكاملة لمستحقيه دون إرهاقهم فهي تعكف على تقديمه من خلال حملة "هنوصلك" التي أطلقتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة والهلال الأحمر في مختلف محافظات مصر.

 مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023 

يوفر كارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار حرص الدولة لتقيدم حياة كريمة لذوي الهمم عدة ميزات وتشمل هذه الشروط الحصول على معاش شهري، والعلاج، واستخدام المواصلات، والإعفاء من المصاريف الدراسية، والكشف داخل المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات بالمجان، وسيارات وأطراف تعويضية وأجهزة تعويضية معفاة من الضرائب، ودمج حاملها في المدارس والجامعات والمعاهد وأنظمة الدمج التعليمي.

إعاقات تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

خطوات التقديم في الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 للمعاقين

كم تستغرق مدة استخراجها؟.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. لينكات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن بعض الشروط المطلوبة لمنح بطاقة الخدمات المتكاملة وهي:

 الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

 ضمور العضلات البسيط.

 تيبس المفاصل وإصابات وتشوهات العمود الفقري.

 بتر الأصابع.

الشلل الدماغي البسيط وخلل بالأعصاب الطرفية.

الإصابة بأمراض الدم.

 الإعاقة البصرية والإعاقات السمعية.

التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي 2023 

قامت وزارة التضامن بتحديد مجموعة من الخطوات اللازمة لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يجب اتباعها للتقدم بطلب التسجيل. تتضمن هذه الخطوات:

• الدخول إلى بوابة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة عبر هذا الرابط 

• تسجيل الطلب من خلال بوابة بطاقة الخدمات المتكاملة والتأكد من دقة البيانات المسجلة.

• ملء استمارة البيانات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تتضمن مجموعة من الأسئلة الخاصة بالبطاقة.

• بعد التسجيل، سيتم عرض رقم الطلب الخاص بالمتقدم، ويجب الاحتفاظ به بشكل جيد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023.

• سيتم إعلامك بحالة طلب بطاقة الخدمات المتكاملة عبر بطاقة الرقم القومي.

 

أقرأ أيضًا: خطوات التقديم في الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 للمعاقين

 

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