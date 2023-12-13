الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. لينكات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر خلال الفترة الجارية، من أجل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الخاصة بإثبات الإعاقة لأصحاب الهمم، بالتزامن مع استمرار فعاليات حملة "هنوصلك" والمرحلة الثالثة من إصدار البطاقات لأكثر من مليون مواطن.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ويستعرض "الدستور" رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي والخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي في هذا التقرير عبر السطور التالية:-

في البداية سجل دخولك إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اختر الأيقونة الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة واكتب البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك اضغط على عبارة بحث الظاهرة أمامك، لتظهر نتيجة استعلامك عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وفي حالة القبول، اضغط للحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب.

كم تستغرق مدة استخراجها؟.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للخدمات المتكاملة

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لأصحاب الهمم بعد قبول مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بعد توقيع الكشف الطبي بفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • سجل دخولك إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اضغط على عبارة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
  • اكتب رقمك القومي الخاص بك.
  • كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
  • الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

قد يهمك..

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

لينك مباشر| رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي بالرقم القومي

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وتمر عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بمرحلتين، تتمثل الأولى في التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة حالة الطلب المقدم والتي تستغرق فترة تتراوح من 10 إلى 14 يومًا.

وتتمثل المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في توقيع الكشف الطبي بعد حجز موعد عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة وتحديد درجة الإعاقة واستلام البطاقة، حيث تستغرق هذه المرحلة مدة تتراوح ما بين 15 إلى 25 يومًا.

رابط موقع وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي موقع وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن بطاقة الخدمات الخدمات المتكاملة بالرقم القومي نتيجة الكشف الطبي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

مواد متعلقة

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لينك مباشر| رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي بالرقم القومي

مواعيد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

رابط فعال للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك