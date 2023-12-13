موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. لينكات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

ارتفعت معدلات البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر خلال الفترة الجارية، من أجل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الخاصة بإثبات الإعاقة لأصحاب الهمم، بالتزامن مع استمرار فعاليات حملة "هنوصلك" والمرحلة الثالثة من إصدار البطاقات لأكثر من مليون مواطن.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ويستعرض "الدستور" رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي والخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي في هذا التقرير عبر السطور التالية:-

في البداية سجل دخولك إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اختر الأيقونة الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة واكتب البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك اضغط على عبارة بحث الظاهرة أمامك، لتظهر نتيجة استعلامك عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وفي حالة القبول، اضغط للحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للخدمات المتكاملة

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لأصحاب الهمم بعد قبول مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بعد توقيع الكشف الطبي بفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

سجل دخولك إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

اضغط على عبارة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

اكتب رقمك القومي الخاص بك.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

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مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وتمر عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بمرحلتين، تتمثل الأولى في التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة حالة الطلب المقدم والتي تستغرق فترة تتراوح من 10 إلى 14 يومًا.

وتتمثل المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في توقيع الكشف الطبي بعد حجز موعد عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة وتحديد درجة الإعاقة واستلام البطاقة، حيث تستغرق هذه المرحلة مدة تتراوح ما بين 15 إلى 25 يومًا.