الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ضمن خدمات الربط الإلكتروني الحكومي بين الوزارتين للتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
  • كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
  • الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى فقط

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

كما فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني.

ويمكن الاستعلام عن موقف طلب بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:- 

  • اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة بحث.
  • ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة
    الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة تتباين وفقا لموقف كل متقدم من حيث القبول أو استكمال الإجراءات، موضحة أن تفسير رسائل الاستعلام تكون على النحو التالي:- 

الرسالة الأولى: "البيانات الأساسية" وتعنى أن الطلب في مرحلة التسجيل.

الرسالة الثانية: "إعادة العرض" وتعني رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.

الرسالة الثالثة: "غير مستوفي الأوراق" وتعني أن الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.

الرسالة الرابعة: "مرتجع للجنة" وتعني إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.

الرسالة الخامسة: "تم الكشف" وتعنى أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب.

الرسالة السادسة: "تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي" وتعني تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

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طريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين الثانية والثالثة

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

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