الإثنين 11 ديسمبر 2023
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مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى فقط

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن تباين رسائل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب اختلاف مواقف كل منهم ومراحل استخراج البطاقات، ما بين التسجيل الأولي وتقديم الأوراق أو الكشف الطبي أو حجز موعد لإجرائه وغيرها من الإجراءات.

رسائل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تفسير أبرز الرسائل التي تظهر للمستخدمين للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني على النحو التالي:

  1. الرسالة الأولى: "تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي" وتعني تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. الرسالة الثانية: "تم الكشف" وتعنى أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب.
  3. الرسالة الثالثة: "مرتجع للجنة" وتعني إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.
  4. الرسالة الرابعة: "غير مستوفي الأوراق" وتعني أن الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.
  5. الرسالة الخامسة: "إعادة العرض" وتعني رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.
  6. الرسالة السادسة: "البيانات الأساسية" وتعنى أن الطلب في مرحلة التسجيل.

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

"هنوصلك" تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في بلطيم

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

ومن خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستفادة من عدة خدمات مثل الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" والاستعلام عن الأسماء الجديدة وموقف صرف المعاش.

كما يمكن الاستعلام والتسجيل لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة للتمتع بالامتيازات التي توفرها الدولة لحامليها.

ويمكن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

وعن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، نستعرض لكم عبر السطور التالية الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة موقف الطلب المقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقة.

  • أولا: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • ثانيا: اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • ثالثا: كتابة البيانات المطلوبة
  • رابعا: الضغط على كلمة بحث.
  • خامسا: ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • سادسا: اضغط على أيقونة الحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب.
  • سابعا: التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت لمجالس الطبية المتخصصة بطاقة الخدمات المتكاملة.

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