طُرق معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى 2023 من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية

تصدرت أرقام ورابط معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى 2023 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين في مصر خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع اقتراب فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين في الداخل لمدة 3 أيام بداية من الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى 2023

ويستعرض "الدستور" كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 عبر الروابط والأرقام المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، للتيسير على الناخبين في التعرفة على مقار الاقتراع المخصصة للإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية يتنافس عليها 4 مرشحين، وهم:-

المرشح الأول: عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة".

المرشح الثاني: فريد زهران "رمز الشمس".

المرشح الثالث: عبدالسند يمامة "رمز النخلة"

المرشح الرابع: حازم عمر "رمز السلم".

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

ويمكن معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 بكل سهولة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الضغط على أيقونة "استعلام عن لجنتك الانتخابية".

أدخل الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في معرفة اللجنة الانتخابية بالخانة المحددة.

اضغط على أيقونة "استعلام".

ستظهر لك النتيجة، والتي تحتوي على رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذي تقوم فيه بالتصويت.

أرقام معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

ويمكن معرفة مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

كما يمكن معرفة اللجنة الانتخابية عبر طريق إرسال رسالة قصير بالرقم القومي على رقم 5151.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الداخل في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 وحتى التاسعة مساءً.

وتستمر الانتخابات لمدة ثلاثة أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وووفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية، فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج الانتخابات رسميًا يوم الاثنين الموافق18 ديسمبر 2023.

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