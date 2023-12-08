الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تلقي طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والتمتع بما يوفره من تسهيلات حكومية وخدمية كبيرة لحامليه.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

وبعد استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يمكن لحامليه االتمتع بالكثير من التسهيلات والامتيازات والخدمات المجانية مثل دخول المناطق الأثرية والمتاحف، وإجراء الكشف الطبي في المستشفيات الحكومية، إلى جانب التمتع بخصومات على وسائل النقل والمواصلات، والحصول على إعفاء جمركي على السيارات المستعملة الواردة من الخارج والأجهزة التعويضية.

كما يتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانية الدمج في المعاهد والجامعات، والتعيين ضمن نسبة 5% من عدد العاملين، والجمع بين معاشين والإعفاء من الضرائب، والحصول عى خصم على اشتراكات الأندية الرياضية وذلك بعد استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة

هنا استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

متاح الآن.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي 2023

تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلب استخراجه من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • كتابة البيانات المطلوبة
  • الضغط على كلمة بحث.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • اضغط على أيقونة الحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب.
  • التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اختر قسم أخبارنا.
  • كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما للحصول على كارت الخدمات.
  • الضغط على أيقونة «الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة».
  • الضغط على كلمة «بحث» لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

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