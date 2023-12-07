الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هنا استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

نوفر لكم رابط استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، للاستفادة من خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الاحتياجات.

رابط استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

في الإطار، يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

•• الخطوة الأولى "1" وهي: تسجيل الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي:
http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0.
الخطوة الثانية "2" وهي: اختيار كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
الخطوة الثالثة "3" وهي: اختيار الموعد الذي ترغب المتقدم الذهاب فيه.
الخطوة الرابعة "4" وهي: كتابة الاسم رباعي للمتقدم باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
الخطوة الخامسة "5" وهي: ادخال الرقم القومي للمتقدم والمحافظة، والعنوان، والوظيفة، والتليفون.
الخطوة السادسة "6" وهي: تحديد نوع الإعاقة، والضغط على كلمة حفظ.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالاسم

في السياق، يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالاسم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى وهي: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: 
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome.
خطوة ثانية وهي: الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الطلبات».
خطوة ثالثة وهي: ادخال الرقم القومي والاسم.
خطوة رابعة وهي: الضغط على «بحث».
خطوة خامسة وهي: يظهر أمامك خلال دقائق نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالاسم.

تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

الفئات المستحقة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

ونوفر لكم الفئات المستحقة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وهي كما يلي:

الفئة الأولى: أصحاب الشلل الدماغي.
الفئة الثانية: أصحاب حالات العمى
الفئة الثالثة: أصحاب الشلل الرباعي.
الفئة الرابعة: الأشخاص ذات البتر متعدد الأطراف أو البتر في طرف واحد.
الفئة الخامسة: الأشخاص المصابون بضمور العضلات.
الفئة السادسة: شلل الأطفال في طرف أو أكثر.
الفئة السابعة: أصحاب متلازمة داون.
الفئة الثامنة: الإعاقات الذهنية لمعدل الذكاء 35 أو أقل.
الفئة التاسعة: الإعاقات المتعددة.
الفئة العاشرة: القزامة.
الفئة الحادي عشر: أصحاب طيف التوحد.

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