خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، هو ما يتسائل عنه الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حيث أتاحت وزارة الصحة والسكان، إمكانية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال عدة خطوات يمكن أن يتبعها المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك وفقًا لما حددته وزارة الصحة والسكان.

وأفادت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تغيير موعد الكشف الطبي بسهولة وبدون أى معوقات، إلا إنه يجب إدخال البيانات الشخصية للراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، بشكل صحيح حتى تتمكن الوزارة من إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول يفيد بموعد الكشف الطبي المخصص للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية.

- تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الدخول الرابط التالى من هنا.

- بعد الدخول على رابط تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي؛ الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده.

- ثم الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات بشكل صحيح.

- تم تغيير موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، عدد المميزات التى تشمل؛

- إمكانية الجمع بين معاشين.

- الدمج في المدارس والجامعات

- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية.

- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.

- الكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.