لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة من أكثر الخدمات التي وفرتها الدولة لخدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة كي يمكنهم الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها الكارت بكل سهولة في مختلف الجهات.

كارت الخدمات المتكاملة

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والذي يمكن به الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات المخصصة من وزارة الصحة لحامليه أو الحصول على سيارات معفاة من الجمارك كذلك يمكن لمن يرغب في التعيين أن تتحقق له نسبة 5% من التعيين في الوظائف الحكومية.

ومن مميزات كارت الخدمات المتكاملة أيضا الدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من المصروفات المدرسية، وإمكانية الجمع بين معاشين والإعفاء من الضرائب.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يكون الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ادخل الرقم القومي ثم اضغط على بحث او يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي المخصص لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

حيث يتم تحديد موعد لاجراء الكشف الطبي الذي يحدد درجة الاعاقة وشدتها من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة باللون الذي يحدد نوع ودرجة الإعاقة.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

مع العلم أن حالات الاعاقة الشديدة وبالغة الشدة يمكنه التوجه إلى مكتب التأهيل الاقرب لمنطقة سكنها ومعها التقارير الطبي المعتمدة لاجراء التقييم والوظيفي واستخراج كارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة دون الحاجة لتحديد كشف طبي ومن هذه الحالات

الشلل الرباعي – الدماغي

ضمور العضلات (شلل الاطفال في طرف أو أكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والاعاقات الذهنية الأخرى معدل ذكار 35 فيما أقل

بتر متعدد الاطراف أو طرف واحد

التوحد

الاعاقات المتعددة

القزامة