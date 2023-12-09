السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط وخطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تصدر السؤال عن كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل للحصول على كار الخدمات المتكاملة. 

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحق لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وجاءت شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة كالآتي: 

-الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

-صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

-الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة

- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط "الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية - الهيموفيليا".

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

-لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اضغط هنـــــا

- قم بتسجيل البيانات المطلوبة

-بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة).

-قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

-في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل 

-بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة. –

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

حيث يوفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عن حالة الطلب.

 -ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- سجل الرقم القومي المكون 14 رقمًا للمتقدم.

- اضغط على بحث وستظهر لك الحالة.

كارت الخدمات كارت الخدمات المتكاملة شروط استخراج كارت الخدمات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

مقتل ساعر باروخ في غزة يثير ضجة داخل دولة الاحتلال

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عهد الرئيس السيسي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟