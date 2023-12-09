شروط وخطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تصدر السؤال عن كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل للحصول على كار الخدمات المتكاملة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحق لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وجاءت شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة كالآتي:

-الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

-صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

-الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة

- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط "الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية - الهيموفيليا".

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

-لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اضغط هنـــــا

- قم بتسجيل البيانات المطلوبة

-بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة).

-قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

-في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل

-بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة. –

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

حيث يوفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عن حالة الطلب.

-ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- سجل الرقم القومي المكون 14 رقمًا للمتقدم.

- اضغط على بحث وستظهر لك الحالة.