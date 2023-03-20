الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كي يمكن للمتقدمين إجراء الكشف واستخراج الكارت للاستفادة من مميزاته التي يقدمها للمستفيدين منه.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

في هذا التقرير نوضح لكم رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم للحصول عليه.

يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة  من هنا، ثم يتم كتابة الرقم القومي والضغط على كلمة بحث ، مع العلم أنه يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين بعد الاستعلام عن موعد الكشف الطبي  لإجراءه، كما أنه بعد إجراء الكشف الطبي يجب تجهيز الأبحاث والإشعات التي طلبتها  اللجنة وإعادة تحديد موعد أخر لإجراء الكشف الطبي.

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رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

من أجل استخراج كارت الخدمات للاستفادة من مميزاته والتي أهمها، الخصم على وسائل المواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات، والدمج في المدارس والإعفاء من المصروفات للطلاب، والإعفاء من الضرائب وإمكانية الجمع بين معاشين.

كما يجب تحديد موعد لإجراء كشف طبي وإثبات الإعاقة من أجل استخراج الكارت، ويتم ذلك من خلال هذا الرابط من هنا، ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة وهي: «الاسم رباعي- رقم البطاقة الشخصية- تاريخ الميلاد- النوع- محافظة الميلاد- الوظيفة- العنوان- رقم الهاتف المحمول- تحديد نوع الإعاقة».

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 

- صورة من  بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- صورة من  المؤهل الدراسي.

- تقرير  طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة.

- صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة.

مع العلم أن حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة بحيث لا تحتاج لحجز الكشف الطبي وانتظار الموعد، حيث يمكنها التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل  لمحل سكنه، ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
 هذه الاعاقات هي: «بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد- الشلل الرباعي- الشلل الدماغي- ضمور العضلات (شلل الأطفال فى طرف أو أكثر)- حالات كف البصر- متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ أو أقل)- الإعاقات المتعددة- طيف التوحد- القزامة».

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام عن موعد الكشف رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

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