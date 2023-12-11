لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024 في مصر، يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة اللذين تقدموا بطلب للحصول على كارت الخدمات في محافظات مصر.

لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

-يكون التظلم من خلال مراكز التظلمات في ديوان الوزارة.

-يجب أن يتم تقديم التظلمات ورقيًا في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

-تقديم تظلمات رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات المصرية.

-يستطيع المواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

-من مميزات الكارت إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

-من مميزات الكارت الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

-من مميزات الكارت الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

-من مميزات الكارت الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

-من مميزات الكارت خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

-يجب على صاحب “الكارت” الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

-يجب على صاحب “الكارت” اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة

-يجب على صاحب “الكارت” إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالشخص ذو الإعاقة ليتم الاستعلام.

-يجب على صاحب “الكارت” الضغط على أيقونة بحث وسوف تظهر لك النتيجة.

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