الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

لينك تظلمات بطاقة
لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024 في مصر، يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة اللذين تقدموا بطلب للحصول على كارت الخدمات في محافظات مصر.

لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

-يكون التظلم من خلال مراكز التظلمات في ديوان الوزارة.
-يجب أن يتم تقديم التظلمات ورقيًا في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
-تقديم تظلمات رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات المصرية.
-يستطيع المواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

-من مميزات الكارت إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

 -من مميزات الكارت الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

-من مميزات الكارت الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

-من مميزات الكارت الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

-من مميزات الكارت خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

-يجب على صاحب “الكارت” الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 
-يجب على صاحب “الكارت” اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة
-يجب على صاحب “الكارت” إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالشخص ذو الإعاقة  ليتم الاستعلام.
-يجب على صاحب “الكارت” الضغط على أيقونة بحث وسوف تظهر لك النتيجة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى فقط

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي

شروط وخطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة

هنا استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

 

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