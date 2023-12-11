لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024
لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024 في مصر، يبحث عنه الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة اللذين تقدموا بطلب للحصول على كارت الخدمات في محافظات مصر.
لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024
-يكون التظلم من خلال مراكز التظلمات في ديوان الوزارة.
-يجب أن يتم تقديم التظلمات ورقيًا في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
-تقديم تظلمات رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات المصرية.
-يستطيع المواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
-من مميزات الكارت إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.
-من مميزات الكارت الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.
-من مميزات الكارت الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.
-من مميزات الكارت الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
-من مميزات الكارت خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024
-يجب على صاحب “الكارت” الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
-يجب على صاحب “الكارت” اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة
-يجب على صاحب “الكارت” إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالشخص ذو الإعاقة ليتم الاستعلام.
-يجب على صاحب “الكارت” الضغط على أيقونة بحث وسوف تظهر لك النتيجة.
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