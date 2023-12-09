السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

 

الضغط على أيقونة "الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

الضغط على أيقونة "استعلام عن حالة طلب " إصدار كارت الخدمات المتكاملة"

إدخال الرقم القومي للمتقدم

الضغط على زر "بحث"

 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

 

تظهر نتيجة الاستعلام، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية

قيد الإجراء: إذا كان الطلب ما زال قيد المراجعة الطبية أو الإدارية

مقبول: إذا تمت الموافقة على الطلب، وسيتم إصدار الكارت خلال 10 أيام عمل

مرفوض: إذا تم رفض الطلب، وسيتم إرسال خطاب بالرفض إلى عنوان المتقدم

ويجب أن تكون البطاقة سارية، يستغرق ظهور نتيجة الكشف الطبي من 10 إلى 14 يومًا

 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطرق أخرى 

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة، والذي يمكن تحميله من متجرجوجل بلاى أو جوجل استور 

 

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

وضعت وزارة التضامن الإجتماعى عدد منالشروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهى كالتالى :

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ليمكنه الحصول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

أن يكون المتقدم حاصلًا على تقرير طبي من الجهة المختصة يثبت إعاقته

 

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة تقرير طبي من الجهة المختصة يثبت إعاقة المتقدم.

صورة شهادة ميلاد المتقدم.

صورة شهادة ميلاد الأب أو الأم.

صورة صحيفة الحالة الجنائية.

صورة بطاقة الرقم القومي للولي أو الوصي.

رابط الاستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرقم القومى ذوي الإعاقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

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