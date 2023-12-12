الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كم تستغرق مدة استخراجها؟.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن مدة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستهدفة المستحقة لإصداره، بداية من تسجيل الطلبات على موقعها الإلكتروني وتسليم المستندات وتوقيع الكشف الطبي بعد الحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة وصولًا لاستلامها.

مدة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن مرحلة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تمر بمرحلتين أساستين، يبلغ مدتهما ما يترواح ما بين 25 إلى 35 يومًا، بداية من التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتستغرق المرحلة الأولى من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا بداية من تسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وحجز موعد الكشف الطبي وإجراؤه.

في تستغرق المرحلة الثانية من استخراج البطاقة مدة تتراوح ما بين 15 إلى 21 يومًا، يجري خلالها إصدار قرار المجالس الطبية المتخصصة بمنح الإعاقة، انتهاءً بتسليم الكارت لصاحب الإعاقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لإثبات الإعاقة

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى فقط

بالرقم القومى.. رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

وعن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمتقدمين في المرحلة الأولى، يمكن للمتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هـــنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة بحث.
  • ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

أبرز امتيازات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويحظى حاملوا بطاقة الخدمات المتكاملة بالكثير من الامتيازات الحكومية بموجب قانون ذوي الإعاقة في مصر، مثل التمتع بالكشف الطبي المجاني بالمستشفيات الحكومية، والحصول على خصمومات على تذاكر وسائل المواصلات العامة مثل أتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، إلى جانب الإعفاء الجمركي على السيارات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد التسجيل عبر "هنوصلك"

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى فقط

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