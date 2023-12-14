خطوات التقديم في الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 للمعاقين

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الإعاقات ببطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ويبحثون عن خطوات الحصول عليها وكذلك موعد الكشف الطبي حيث يتصدر البحث عنها محرك "جوجل"، وذلك لأن البطاقة التي تعتمدها الدولة تؤمن حياة كريمة لهم وسيارات معفاة من الضرائب وميزات أخرى نرصدها في السطور الآتية.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن أي مواطن يستطيع التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد الخضوع للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات التقديم في الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

يمكن التقديم والخضوع للكشف الطبي لحمل كارت الخدمات المتكاملة من خلال زيارة موقع وزارة الصحة واتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.

2. اختر قسم "أخبارنا" واضغط على رمز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

3. انتقل إلى رابط الموقع الإلكتروني للاطلاع على نتيجة الكشف الطبي.

4. أدخل الرقم القومي للحصول على نتيجة الكشف الطبي.

5. اضغط على كلمة "بحث" لعرض نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة

1- وجود وسائل النقل والمواصلات العامة المتاحة والمهيأة لاستقبالهم.

2- تخصيص نسبة 5% من الوظائف في المؤسسات الحكومية.

3- توفير مدارس متكاملة ضمن المدارس العامة لتلبية احتياجاتهم التعليمية.

4- إمكانية شراء سيارات معفاة من الضرائب.

5- إعفاء حاملين للبطاقة من دفع الرسوم الجمركية على جميع الأجهزة التعويضية.

6- توفير سكن حكومي مناسب ضمن المشروعات السكنية.

7- تقديم الفحوصات الطبية المجانية في جميع مستشفيات الدولة.

8- تسهيل إمكانية المشاركة في برامج التشغيل المختلطة.

كيفية الحصول على خدمات بطاقة 2024 المتكاملة:

أولًا: تقديم طلب للحصول على بيان طبي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: توجه إلى أقرب مكتب تأهيل في الموعد المحدد، واحضر الوثائق المطلوبة وهي:

- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- الرقم القومي أو بطاقة الهوية الوطنية.

- تقرير طبي معتمد من مسؤول حكومي أو خاص.

ثانيًا: إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة القضائية.

ثالثًا: استلام بطاقة الخدمات المتكاملة في حال تأكيد الأهلية.

فئات تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك فئات من أصحاب الاعاقات البسيطة وأصحاب الفئات الأتية:

1- أصحاب الإعاقات الذهنية.

2- الإعاقات البصرية.

3- الإعاقات السمعية الجزئية.

4-الإعاقة.

5- الإعاقات المزدوجة.

6- الإعاقات الشديدة.

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