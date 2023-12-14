الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تهتم شريحة كبيرة من ذوي الإعاقات بالبحث عن الخطوات التي يجب اتخاذها للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يعتبر هذا الاستعلام مهمًا لأصحاب الإعاقات حيث يمكنهم من خلاله إجراء الكشف الطبي والوظيفي والاستفادة من المزايا التي وفرتها الدولة بهدف توفير حياة كريمة لهم.

 

الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يستطيع أصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلا بعد توقيع الكشف الطبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على هذا الكارت من عدمه ونوع الإعاقة ودرجتها، وعن طريق رابط إلكتروني يجب اتباع عدة خطوات لتحديد موعد الكشف الطبي.

 

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

للتحقق من موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب اتباع الخطوات التالية المحددة من قبل وزارة الصحة:

1. قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي

2. اختر قسم "أخبارنا".

3. اضغط على رابط "الكشف الطبي على طالبي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة"  من هنا.

4. اختر خيار "استعلام".

5. أدخل الرقم القومي الخاص بك.

6. اضغط على زر "بحث".

7. سيتم عرض موعد الكشف الطبي الخاص بك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. لينكات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كم تستغرق مدة استخراجها؟.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينك تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتوفر خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا.

 مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023 

تم شرح الميزات التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقة من قبل وزارة التضامن، والتي تتضمن ما يلي:

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات (سيارات المعاقين).

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

-الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- القدرة على تجميع معاشين.

- تخفيضات على وسائل المواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من تكاليف التعليم.

إقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الحالات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم منح كارت الخدمات المتكاملة فقط لذوي الإعاقة، بهدف مساعدتهم في الاستفادة من المزايا والخدمات التي تم تقديمها لهم وفقًا للقانون.

الكشف الطبى الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023 الحالات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

أمريكا تعلق على مشاهد تجريد الفلسطينيين من ملابسهم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 

عاجل.. سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

استقرار أسعار البيض اليوم الخميس فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك