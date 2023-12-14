خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تهتم شريحة كبيرة من ذوي الإعاقات بالبحث عن الخطوات التي يجب اتخاذها للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يعتبر هذا الاستعلام مهمًا لأصحاب الإعاقات حيث يمكنهم من خلاله إجراء الكشف الطبي والوظيفي والاستفادة من المزايا التي وفرتها الدولة بهدف توفير حياة كريمة لهم.

الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يستطيع أصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلا بعد توقيع الكشف الطبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على هذا الكارت من عدمه ونوع الإعاقة ودرجتها، وعن طريق رابط إلكتروني يجب اتباع عدة خطوات لتحديد موعد الكشف الطبي.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

للتحقق من موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب اتباع الخطوات التالية المحددة من قبل وزارة الصحة:

1. قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي

2. اختر قسم "أخبارنا".

3. اضغط على رابط "الكشف الطبي على طالبي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة" من هنا.

4. اختر خيار "استعلام".

5. أدخل الرقم القومي الخاص بك.

6. اضغط على زر "بحث".

7. سيتم عرض موعد الكشف الطبي الخاص بك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتوفر خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023

تم شرح الميزات التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب الإعاقة من قبل وزارة التضامن، والتي تتضمن ما يلي:

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات (سيارات المعاقين).

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

-الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- القدرة على تجميع معاشين.

- تخفيضات على وسائل المواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من تكاليف التعليم.

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الحالات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم منح كارت الخدمات المتكاملة فقط لذوي الإعاقة، بهدف مساعدتهم في الاستفادة من المزايا والخدمات التي تم تقديمها لهم وفقًا للقانون.