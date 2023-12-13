توقيع الكشف الطبي على 76 ألف و385 مواطنا بمحيط اللجان الانتخابية بالمنوفية

حرص اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، على توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية 2024 خلال فترة انعقادها، والتيسير على الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر .

وكشفت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمنوفية إلى تردد 76 ألف و385 مواطن على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات 100 يوم صحة خلال أيام الانتخابات الرئاسية في محيط اللجان الانتخابية، مؤكدة أنه تم الكشف والعلاج للحالات بالمجان وذلك من خلال 500 فريق طبي و14 عيادة متنقلة، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشأت الصحية وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية .

إشادة بجهود العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة لتفانيهم في أداء عملهم والظهور بالشكل اللائق بالمحافظة خلال أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المحافظة قد شهدت عرسا ديمقراطيا توافد عليه جموع الناخبين بمختلف المراكز والمدن والقرى بنطاق المحافظة للمشاركة فيه وهو ما يؤكد الوعي السياسي لدى أبناء المحافظة.

متابعة عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط اللجان الانتخابية

وكانت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، برفقة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، قد تابعا عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، والذي اطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وقام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية له.

وقامت الدكتورة وكيل الوزارة بشرح الخدمات المقدمة للمواطنين في المبادرات الرئاسية من خلال الفرق المنتشرة بمحيط اللجان والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي.