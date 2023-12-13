أمطار غزيرة على المنوفية و"الصرف الصحي" تكثف جهودها للتعامل مع آثار المياه

تعرضت محافظة المنوفية لموجه من الأمطار والطقس السيئ ضربت جميع مركز المحافظة، منذ أمس حتى صباح اليوم الأربعاء.

وشهد مركزا الشهداء والسادات ومنوف أمطارا غزيرة منذ أمس، كما شهد مراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع وأشمون، أمطارا غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الوحدات المحلية تدفع بمعداتها للتعامل مع آثار الأمطار

و دفعت الوحدات المحلية بمعداتها للتعامل مع آثار الأمطار التي ضربت عدة مراكز، مساء الأمس، بالتزامن مع اليوم الأخير الانتخابات الرئاسية، وسط فرص جديدة لسقوط الأمطار.

و علي صعيد آخر منفصل كان قد وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار الأعمال التي تتم على أرض الواقع بكافة القرى والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وخلال الجولات الميدانية المستمرة منذ بداية الأمطار والتعامل الفوري.

و شهدت محافظة المنوفية مساء الأمس أمطارا على عدة مراكز منها تلا والشهداء ومنوف والسادات، ودفعت المحليات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمعداتها لشفط مياه الأمطار الموجودة في الشوارع بعد اعلان الاستعدادات الكاملة لاستقبال موسم الأمطار.

تطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي

و وجه محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها وللتعامل مع الطوارئ والأزمات.

و أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحي بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.