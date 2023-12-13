المنوفية تنهي حصاد 3649 فدانا من القطن

أنهى مزارعو محافظة المنوفية من حصاد محصول القطن، والمنزرع على مساحة 3649 فدانا، بعدد من مراكز المحافظة أهمها مركزي قويسنا وتلا، وسط اهتمام بالغ من الجهات المعنية وتسهيلات كبيرة في التوريد.

وأكد محمد بركات التركاوي مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأن إجمالي المساحة المنزرعة قطن هي 3649 فدانا.

وبيان توريد محصول القطن الإكثار صنف جيزة 97 حتى بمراكز التجميع بابنهس ودمهوج والرمالى ومصطاي وجنزور بقويسنا بإجمالي 6760 كيس بما يعادل 6961 قنطار و740 كسر وبيان توريد محصول القطن التجاري صنف جيزة 97 بمراكز التجميع ببندر تلا مركز تلا 1359 كيسا، مايعادل 1363 قنطارا و738 كسرا.

وشدد مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمزارعين والنصائح والإرشاد عن طريق المهندسين الزراعيين المتخصصين المتواجدين في كافة الجمعيات الزراعية والإدارات المختلفة.

وشدد مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحليات والداخلية جهودها خلال أيام الانتخابات للتعامل مع حالات محاولات البناء على الأراضي الزراعية، طبقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن البناء على الأراضي الزراعية خط أحمر.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والازالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية واستغلال فترة الانتخابات فضلا عن المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقًا للصالح العام.