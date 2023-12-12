إيد واحدة.. الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى المنوفية

حرص عدد من المسنين على التوافد إلى لجان المنوفية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وفي لفتة إنسانية، أقدم أحد رجال شرطة لمساعدة رجل مسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل إحدى اللجان الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية 2024.

ويقدم رجال الشرطة كراسى متحركة يجلس عليها الناخبون كبار السن وذوو الاحتياجات، بجانب مساندة البعض الآخرين والأخذ بيدهم حتى ينتهوا من الإدلاء بأصواتهم وحتى الخروج من اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.