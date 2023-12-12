الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المنوفية: لجان ومقار الانتخابات تشهد توافد عدد كبير من الناخبين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت محافظة المنوفية إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وذلك قبيل إغلاق باب اللجان في اليوم الثالث.

وشهدت لجان مدينة أشمون والسادات والباجور وشبين الكوم وبركة السبع تكدس من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الساعه الأخيرة من العرس الانتخابي  مصحوب بااحتفالات بشوارع المحافظة وأمام اللجان.

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واطمئن محافظ المنوفية من خلال الشبكة الوطنية الموحدة على سير العملية الانتخابية والحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب وحجم مشاركة  الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى والاستحقاق الانتخابي الذي تشهده الدولة المصرية، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وبدون أى معوقات وفي أجواء من الفرحة والاغانى الوطنية بشتى أنحاء المحافظة بما يعكس وعى الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في العرس الانتخابي إدراكا منه بأن مشاركته لها دور إيجابي وفعال في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع وطن أفضل.

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار  توفير كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم على مستوى اللجان الانتخابية لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين وخاصة خلال الفترة المسائية، والعمل على تذليل أى عقبات والتعامل الفورى مع أى طوارئ والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية في المشهد الإنتخابي بين المحافظات، معربا عن فخره بحجم المشاركة والوعي السياسي لدى أبناء المحافظة بمختلف فئاته العمرية.

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وأكد أبو ليمون استمرار المتابعة على مدار الساعة لكافة الأجواء الانتخابية وحتى انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع بنطاق المحافظة لضمان نجاح  العملية الانتخابية وإظهار الوجه المشرق للدولة المصرية.

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