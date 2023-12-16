الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تهتم شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة في مصر بالبحث عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كونها أحد الوسائل الهامة للعيش حياة كريمة وتأتي ضمن خطة الدولة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بهدف ضمان حقوق ذوي الإعاقة التي يكفلها القانون والدستور ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة التضامن الاجتماعي 2023 

ودشنت التضامن حملة تحت شعار «هنوصلك» لخدمة مليون مواطن من ذوي الإعاقة ومنحهم بطاقة الخدمات المتكاملة في مدن ومراكز المحافظات المختلفة، وهناك فئة من المواطنين يرغبون في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور الأتية التفاصيل الكاملة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر بوابة وزارة التضامن 2023

يمكن لأصحاب الهمم الاستعلام  بالاسم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، من خلال اتباع عدة خطوات تمكنهم من تسجيل الدخول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وذلك عن طريق:

1- زيارة الرابط المعلن عنه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، من خلال الرابط التالي

2- انقر على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

3- أدخل الرقم القومي والاسم.

4- انقر على "بحث".

5- ستظهر لك بعد ذلك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة 2023

خطوات التقديم في الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 للمعاقين

 فئات مستحقة بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 وتشمل:

-  فاقدي السمع التام.

- المصابون بالشلل الدماغي.

- المصابون بضمور العضلات.

-  المصابون بالشلل الرباعي.

- أصحاب الإعاقات الذهنية الشديدة.

- مرضى الشلل التام أو النصفي.

- الأشخاص المصابين بالإعاقات المتعددة.

 

مميزات كارت البطاقات المتكاملة 2023 

 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- القدرة على التعامل مع الجهات الحكومية كشخص ذوي الهمم.

2- توفير خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- الدخول المجاني إلى المناطق الأثرية والمتاحف.

4- تخفيضات على اشتراكات الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- توفير سكن حكومي مناسب.

7- فرصة الدمج في المدارس.

8- إمكانية الحصول على معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- فحص طبي مجاني في المستشفيات.

11- فرصة الدمج في المعاهد والجامعات.

12- فرص التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- إعفاء جمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- إعفاء جمركي على الأجهزة التعويضية.

15- تخفيضات على اشتراكات مراكز الشباب.
أقرأ ايضًا: بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدمات وزارة التضامن لذوي الإعاقة 2023

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024

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