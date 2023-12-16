السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024.. وكيف تستعلم عن تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024 وذلك بسبب الخدمات الاجتماعية التى يقدمها الموقع الرسمى لوزارة التضامن، ويمكنك الحصول على موقع وزارة التضامن من خلال الرابط الرسمى الخاصة بالموقع على الانترنت وهو https://www.moss.gov.eg

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التضامن على الانترنت الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حيث يمكنك اتباع بعض الخطوات حتى تستعلم، منها  الخطوة الأولى تتمثل في: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg/

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أما فى الخطوة الثانية: تتمثل في: الضغط على «تكافل وكرامة»، وفى الخطوة الثالث تتمثل في ادخال بيانات الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وهى: «الاسم- الرقم القومي» أما الخطوة الرابعة تتمثل في تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم والخطوة الخامسة تتمثل في اختيار كلمة استعلام والخطوة السادسة تتمثل في إظهار كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

 

خدمات برنامج تكافل وكرامة

وقد تعددت خدمات تكافل وكرامة والتى أعلن عنها الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي وترصدها الدستور خلال السطور المقبلة وهي كالتالي: 

1- تستفيد أسر تكافل وكرامة من الدعم النقدي.

2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى داخل كل أسرة.

3- جميع أسر تكافل وكرامة تستطيع الحصول على كشف طبي مجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.

4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.

5- توزيع 100 ألف كيلو لحوم على مستفيدي تكافل وكرامة شهريًا.

6- توفير 250 منحة دراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام. 

أخبار وزارة التضامن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي 2022 وزارة التضامن خدمات برنامج تكافل وكرامة

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