تين هاج: لست قلقا من مواجهة ليفربول وسباعية الموسم الماضي تجربة سيئة

أكد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، أنه لا يخشى تعرض فريقه إلى هزيمة ثقيلة خلال المباراة التي ستجمعه مع ليفربول، مشيرًا إلى طموحه لتحقيق الفوز على «الريدز».

وسيحل مانشستر يونايتد، ضيفا على ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أنفيلد)، في إطار الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قائلا: "هاري ماجواير سيغيب عن المباريات المقبلة للفريق بسبب الإصابة ولكنه غيابه لن يدوم كثيرًا، في المقابل لوك شو وماركوس راشفورد سيكونا جاهزين لخوض المباراة، فيما يستمر غياب أنتوني مارسيال".

وأشار تين هاج، أنه سيحدد هوية من سيقود الفريق، بعد غياب البرتغالي برونو فيرنانديز للإيقاف، مضيفًا إلى أنه لن يكشف عن اسمه.

ويواجه تين هاج ضغوطًا كبيرة عقب خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا عقب احتلال المركز الأخير في مجموعته، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته.

وعن هذا الأمر، قال تين هاج: " كل ما يشغلني هو العمل على جعل الفريق يلعب بشكل أفضل"

وعن مواجهة ليفربول قال: "لست قلقا من مواجهته، سأختار فريقا يستطيع خوض التحدي وسنعمل على تحضيره بأفضل شكل".

وبسؤاله عن الهزيمة بسباعية التي تلقاها فريقه أمام ليفربول في الموسم الماضي، قال المدرب الهولندي: "كنا خائفين للغاية، لقد كانت تجربة سيئة".

وأضاف: "ما حدث في الموسم الماضي لا يمكن أن يحدث مجددًا.. والآن لدينا فريق ولاعبين مختلفين.. يجب أن نقاتل ونذهب إلى هناك بهدف للفوز".