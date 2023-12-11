الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي لجأت لها الدولة في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة التضخم، ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة. 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. انقر على أيقونة "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة".
  2. https://tk.moss.gov.eg
  3. ادخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المحددة.
  4. انقر على أيقونة "استعلام".
  5. ستظهر لك النتيجة، والتي ستوضح ما إذا كنت مستفيدًا من البرنامج أم لا.
  6. إذا كنت مستفيدًا من البرنامج، فستظهر لك أيضًا حالة الصرف الخاصة بك، سواء كانت سارية أو متجمدة.

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال التواصل مع مكتب الشئون الاجتماعية التابع لمكان سكنك.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 والأوراق المطلوبة للحصول عليه

 

شروط الحصول على تكافل وكرامة 

 

فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على تكافل وكرامة ومنها أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الفئات المستهدفة، وهي: الأسر التي لديها أبناء في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، على أن يكونوا مقيدون في المدارس، المسنون من الرجال والنساء الذين تجاوزوا سن الستين، الأرامل والمطلقات، ذوو الإعاقة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع، والذي يتم تحديده من خلال المعادلة الإحصائية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة غير موظفين بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه، أو غير متقاضين معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من غير ملاك الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن نصف فدان.

من هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

كما حددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على برنامج تكافل وكرامة:

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد الأسرة.
  2. صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
  3. صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو الهجر.
  4. صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجد.
  5. قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا.
  6. قيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  7. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023-2024 بالرقم القومي

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