نوفر لكم إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 2024 بالرقم القومي، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين عن كيفية الاستعلام وبالإضافة أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، وقيمة المعاش، نوضحها لكم خلال التقرير التالي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الصدد، يتيح للمواطنين الاستعلام عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 2024 بالرقم القومي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: فتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

الخطوة الثانية: علي المواطن/ ة اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك».

الخطوة الثالثة: علي المواطن/ة ادخال الرقم القومي الخاص بك.

الخطوة الرابعة: علي المواطن/ة الضغط على أيقونة «استعلام».

الخطوة الخامسة: علي المواطن/ة تظهر كافة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الجانب، نستعرض للمواطنين أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

السبب الأول: حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

السبب الثاني: امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

السبب الثالث: امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

السبب الرابع: امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

السبب الخامس: العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

السبب السادس: العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).



السبب السابع: ملكية عمل خاص أو شخصي.

السبب الثامن: التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

السبب التاسع: وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.

المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، نوفر لكم المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

1) شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

2) إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

3) بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.

4) وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

5) خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

6) صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.