الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تواصل صرف الدعم وتوضح الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي، تكافل وكرامة لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف التى بدأت فى 15 من شهر نوفمبر الماضي، بميزانية بلغت ما يقرب من 36 مليارا.

زيادة دعم معاش تكافل وكرامة 

وأكدت وزارة التضامن، أن نسبة زيادة دعم معاش تكافل وكرامة  خلال العام الجاري لمستفيدى الدعم النقدي المشروط وصلت إلى 40% وفقًا لقرار الرئيس والذي بدأ بالزيادة الأولى فى مارس الماضي بنسبة 25%، والزيادة الثانية 15% أكتوبر الماضي.

ويصل عدد المستفيدين إلى 20 مليون مواطن منهم 11 مليون سيدة، حيث يتم استهداف السيدات حتى سن 35 عامًا، كما أن 10% من هؤلاء السيدات يتم دعمهن بمشروعات تمكين اقتصادي.

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 

أما عن مشروطية الدعم، لفتت وزارة  التضامن، إلى أنه تم وضع عدة شروط  لاستمرار صرف الدعم وهى:

-زيارة الأم والطفل للوحدة الصحية 4 مرات سنويا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

-شرط عدم الزواج المبكر للفتيات وابناء الأسر المستفيدة والتى تبلغ اقل من 18 سنة.

- حضور الأطفال الأسر المستفيدة بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

وخصصت وزارة التضامن، رابطا للاستعلام والشكاوى عن تكافل وكرامة  

https://tk.moss.gov.eg/

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انه منذ بداية إطلاق البرنامج فى 2014/ 2015، والوزارة نجحت فى خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من تكافل وكرامة من 62% إلى 47%.

وزيرة التضامن: موازنة الدعم النقدي تصل إلى 36 مليار جنيه

ويقع تحت مظلة الدعم النقدي أكثر من 6 ملايين طفل، وتصل نسبة التحاق أطفال تكافل فى التعليم 100%، كما يغطي البرنامج 700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، و720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن للاستعلام والشكاوى عن تكافل وكرامة نيفين القباج

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