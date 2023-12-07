الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طالع بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم للمواطنين كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، حيث زاد البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، ومواقع السوشيال ميديا من قبل الكثير من المواطنين ذوي الطبقات الاقتصادية الضعيفة، وذلك للحصول علي دعم برنامج تكافل وكرامة لعيش حياة كريمة.

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، يتيح المواطنين التعرف علي الأسماء الجدد التي تم إضافتها لدعم تكافل وكرامة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام وهو كالآتي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx


كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

وفي سياق متصل، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى "1": الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الأسبق.
الخطوة الثانية "2": اختيار خدمة الدعم المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة.
الخطوة الثالثة "3": ادخال الرقم القومي الخاص بك.
الخطوة الرابعة "4": ستظهر لك النتائج في غضون لحظات.

"شغال" بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

متاح بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح باب التقدم في معاش تكافل وكرامة بشرط توفر كافة الشروط المطلوبة، تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول يأتي علي النحو التالي: تقديم تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.
الشرط الثاني يأتي علي النحو التالي: إثبات أنه ليس عاملًا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
الشرط الثالث يأتي علي النحو التالي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وذلك يشمله وأفراد أسرته.
الشرط الرابع يأتي علي النحو التالي: تقديم جميع الوثائق المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة، وتتمثل فيما يلي:

1) ألا يكون لديه ممتلكات مثل منزل أو أرض وما شابه ذلك.
2) في حالة وفاة الزوج، لابد من تقدم الزوجة شهادة الوفاة.
3) لابد من وجود نسخة مصورة من إقرار الوصية على الأبناء الذين فقدوا والديهم.
4) وجود وثيقة رسمية من اللجان الطبية المصرح بها.
5) في حالة وجود أحد أفراد الأسرة في السجن، يجب إضافة جميع الوثائق المثبتة لحالة العائلة، الي جانب إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة وجود سيدة مطلقة.
6) صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة، وإذا كان أحد أفراد الأسرة لديه إعاقة، فيجب تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.

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"شغال" بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

متاح بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

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