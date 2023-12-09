من هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2015، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، يستفيد من البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة، ويصرف لهم معاش شهري بقيمة 450 جنيهًا للأسرة المستفيدة من برنامج تكافل، و600 جنيهًا للأسرة المستفيدة من برنامج كرامة.

أهمية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يوفر الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة فرصة للمواطنين للتعرف على مدى استحقاقهم للحصول على المعاش، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بهم على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تتمثل خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي في الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الحالات.

إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام.

الضغط على زر الاستعلام.

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نتيجة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

بعد إدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام، تظهر نتيجة الاستعلام على النحو التالي:

حالة سارية: يعني ذلك أن المواطن مستحق للحصول على المعاش.

حالة متجمدة: يعني ذلك أن المواطن غير مستحق للحصول على المعاش.

حالة تحت الدراسة: يعني ذلك أن الطلب الخاص بالمواطن ما زال قيد الدراسة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق الهاتف

يمكن أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق الهاتف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 15045.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق المكاتب الاجتماعية

يمكن أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق المكاتب الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق الرسائل النصية

يمكن أيضًا الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق الرسائل النصية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 15045 تحتوي على الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام.

يتيح الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي فرصة للمواطنين للتعرف على مدى استحقاقهم للحصول على المعاش، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة.