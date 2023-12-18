الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تستقبل السفير الألمانى لدى مصر لبحث سبل التعاون بين البلدين

السفير الألماني لدى
السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان

استقبلت وزارة الصحة والسكان السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين البلدين في الملفات الصحية، وعلى رأسها تقديم المساعدات الصحية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض سبل التعاون المصرية الألمانية بشأن تقديم المساعدات لقطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية.

سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يضمن زيادة المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين والتوسع في الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لهم، لافتًا إلى توجيه الوزير بالتنسيق بين الجانبين لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة، وعلى رأسها المستلزمات الخاصة بالعمليات الجراحية، بما يضمن سرعة إجرائها حفاظًا على صحة وسلامة المصابين والجرحى.

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وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزارة بتنظيم زيارة للوفد الألماني لزيارة المستشفيات المصرية في شمال سيناء، والتي تم تخصيصها لاستقبال المصابين والجرحى والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية استقبال عدد من الفرق الطبية الألمانية، ليصبحوا جزءًا من مجموعة العمل لتقديم الخدمات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية.

 

 

 

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