الصحة: نتابع التقارير العالمية حول متحور JN.1 الجديد.. ولم نكتشف أى حالات بمصر حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، حول اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون، والذي تمت تسميته بالمتحور JN.1 طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

نسبة انتشار المتحور

وأشار إلى أن نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك JN.1، نحو37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من المتحور JN.1.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يعتقد أن المتحور JN.1 ذو معدل انتشار كبير، وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.

حالات الإصابة بالمتحور

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور، لافتًا إلى أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه JN.1 لا تزال منخفضة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور JN.1 وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى تتمثل فى التطهير المستمر للأيدي والأسطح، استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل، عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضًا.