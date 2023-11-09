الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذير وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد JN.1

كورونا الجديد
كورونا الجديد

تصدر فيروس كورونا الجديد JN.1 تريند البحث عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، ليتساءل الكثير هل يمكن ظهور كورونا مرة أخرى.

بعد تحذير وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد JN.1

ويبحث الكثير من الناس عبر موقع “جوجل” عن أبرز المعلومات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا الجديد JN.1 وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا الجديد مصدر قلق بعد اكتشافه، لافتًا إلى أنه لم يتم اكتشاف حالات بالفيروس في مصر حتى الآن.

ويعد فيروس كورونا الجديد JN.1  مصدر قلق وتوتر لدى الكثير من الناس، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد JN.1، وفقًا لموقع "Verywell Health".

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أبرز المعلومات عن كورونا الجديد JN.1

تزامنًا مع تساءل الكثير من الناس حول ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا الجديد، أكد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، لم تظهر أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى، لذلك نرصد لكم أبرز الأعراض في السطور التالية:

أعراض جديدة لمتغير كورونا الجديد

1 - التهاب الحلق وصعوبة في البلع.

2 - الشعور بالإرهاق الجسدي.

3 - الصداع المزمن.

4 - تكسير في العظام.

5 - سيلان في الأنف والعطس المستمر.

6 - السعال وفقدان حسة الشم والتذوق.

7 - الحمى وتغير درجة حرارة الجسم.

بعد تحذير وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد JN.1

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ما هو متغير كورونا الجديد JN.1؟

وفقًا لموقع تايمز أوف إنديا، فإن متغير كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86. يحتوي BA.2.86 على إجمالي 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدر قلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة لأن بروتين سبايك هو ما يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا المضيف ويقال إن JN.1 لديه تغيير واحد عن BA.2.86.

كما أكد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، على أنتم اكتشاف JN.1 لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

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