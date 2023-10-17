أبرزها التهاب الفقار اللاصق.. فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بأمراض مؤلمة

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالعديد من أمراض المناعة الذاتية، فمنذ وقت مبكر من الوباء عرف العلماء أن كوفيد يمكن أن يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، ويكون له آثار طويلة الأمد على جهاز المناعة.

أمراض يمكن أن يسببها فيروس كورونا المستجد:



التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة طويلة الأمد تسبب تورمًا مؤلمًا في المفاصل، وهناك نوعان رئيسيان للمرض الذى يؤثر يصيب حوالي تسعة ملايين شخص، ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على 300 ألف شخص.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 كانوا أكثر عرضة بنسبة 45% للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أولئك الذين لم يصابوا به.

التهاب الفقار اللاصق

التهاب الفقار اللاصق (AS) هو حالة طويلة الأمد تؤدي إلى التهاب العمود الفقري ومناطق أخرى من الجسم، حيث أنه قد يسبب أيضًا ألمًا في الركبتين والكاحلين والوركين.

لدى بعض الأشخاص تتحسن الحالة مع مرور الوقت ولكن بالنسبة للآخرين يمكن أن تسوء ببطء، ووجد العلماء أن عدوى كوفيد تزيد من خطر الإصابة باضطراب المناعة الذاتية هذا بنسبة 21 في المائة، ويمكن للعلاج الطبيعي ومسكنات الألم تحسين الراحة وتقليل الالتهاب.

مرض الذئبة

مرض الذئبة هو حالة طويلة الأمد تسبب آلام المفاصل والطفح الجلدي والتعب، يسبب التهابًا وتلفًا للأنسجة في الأعضاء المصابة مثل المفاصل والجلد والدماغ والرئتين والكلى والأوعية الدموية.

وعندما يتواجد بشكل معتدل فإنه يسبب التهاب أجزاء أخرى من الجلد والجسم بما في ذلك الرئتين والقلب والكلى، يمكن أن يكون مرض الذئبة الشديد مهددًا للحياة لأن الالتهاب الذي يسببه يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في القلب أو الرئتين أو الدماغ أو الكلى.

التهاب الجلد والعضلات

التهاب الجلد والعضلات هو مرض يسبب التهاب العضلات والضعف والطفح الجلدي، وضعف العضلات يشمل العضلات الأقرب إلى الجذع مثل تلك الموجودة في الوركين والفخذين والكتفين والذراعين العلويين والرقبة ويميل إلى التفاقم تدريجيًا، ووجد باحثون أن عدوى كوفيد يبدو أنها تزيد من احتمالية الإصابة بالحالة بنسبة 20 في المائة.

