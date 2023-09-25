الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

قال الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن عام 2023 كان فريدًا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فى مايو الماضى عن أن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لم يعد طارئةً صحيةً عامة تسبب قلقًا دوليًّا، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا، مؤكدًا أن العلماء لا يزالون يكتشفون سريان سلالات ومتحورات فرعية جديدة. 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمه المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية ، للإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70) المقرر انعقادها مطلع أكتوبر.

وأشار إلى أن كوفيد-19 أصبح الآن واحدًا من بين قضايا كثيرة يتعين إدارتها جنبًا إلى جنب مع أمراض مُعْدية أخرى وتحديات صحية أخرى، لذا علينا أن نتحلى باليقظة، وألَّا نتخلى عن حذرنا.

الدورة السبعون للَّجنة الإقليمية
 

وأشار إلى أن الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ستُعقد في المدة من 9 إلى 12 أكتوبر تحت شعار "معًا لمستقبل أفضل صحةً"، ويتزامن انعقاد اللجنة الإقليمية مع احتفالات في شتى أنحاء العالم بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

بعد تحذير الصحة العالمية.. تعرف على أهم الأغذية لحماية القلب


وأضاف أن الدورة السبعين ستشهد تقديم تقرير عن أعمال المنظمة في الإقليم على مدار السنوات الخمس الماضية إلى اللجنة الإقليمية، كما يوثِّق التقرير الجهود الهائلة والدءوبة التي تبذلها بلداننا وأراضينا وشركاؤنا والمكتب الإقليمي، لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية منظمة الصحة العالمية للإقليم، رؤية 2023، وهي: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والتصدي للتحدي الذي تفرضه حالات الطوارئ، وتعزيز صحة الناس وعافيتهم في كل بلد وأرض بالإقليم، وتغيير طريقة عمل المنظمة نفسها. 

وتابع: التقرير يتضمن أمثلة كثيرة على التقدُّم المحرز وبرغم التحديات العديدة، فقد تمكَّنَّا من اغتنام الفرص لتحسين الصحة والعافية في جميع أنحاء الإقليم، بالاستفادة من أدوات السياسات والمبادرات المهمة التي طرحتها اللجنة الإقليمية بدعمٍ رفيع المستوى من القادة في الإقليم. 

745 مليون شخص
 

وقال إنه يعيش في إقليمنا ما يقرب من 745 مليون شخص، ويضم الإقليم بعض بلدان العالم الأعلى دخلًا وبعض البلدان الهشة، في الوقت نفسه فقد عانى من الصراع في السنوات الأخيرة أحد عشر بلدًا وأرضًا من بلدان الإقليم وأراضيه الاثنين والعشرين، وتأثرت بلدان أخرى أيضًا بالاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وحالات التشريد الجماعي للسكان التي نجمت عن تلك الصراعات.

txt

الصحة العالمية: انتشال 3958 جثة وتحديد هوياتهم في درنة.. و9 آلاف في عداد المفقودين


وتابع: يُسلِّط جدول أعمال اللجنة الإقليمية السبعين الضوءَ على العديد من قضايا الصحة العامة التي تسبب القلق في شتى أنحاء إقليمنا الشديد التنوع، وإن كان جدول الأعمال يركز بقوة على التأهُّب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. وفي القلب من هذه المناقشات تأتي أربع ورقات تقنية تتناول: إدماج الرعاية الخاصة بالأمراض غير السارية في أوضاع الطوارئ في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19؛ وتعزيز استعداد الصحة العامة للتجمعات الحاشدة في الإقليم؛ وتعزيز القوى العاملة الصحية في الإقليم وتنمية قدراتها استنادًا إلى الخبرة المكتسبة من الجائحة؛ وتحفيز العمل على الروابط بين الصحة وتغير المناخ.  

واحتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، سيُقام، في المكتب الإقليمي وعبر الإنترنت، معرض صور لقصص النجاح والمبادرات الصحية المهمة من الإقليم.

الصحة العالمية فيروس كورونا متحورات فرعية جديدة سلالات الدورة السبعين لل جنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

هل يحتاج الأطفال إلى تطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟.. "الدواء" تجيب

نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023

مستشار وزير الصحة يكشف مخاطر عدم الالتزام بتنظيم الأسرة

نقيب التمريض: تكريم 400 عضو من الكوادر المتميزة فى المنوفية

"الصحة العالمية": اجتماع إقليمى لتسريع وتيرة التقدم فى مجال التغذية

"الصحة": تقديم 363 ألفًا و717 خدمة فى المبادرات الرئاسية

ختام ورشة العمل الخاصة بالقواعد المنظمة للاستيراد والإفراج الجمركي عن المستحضرات الطبية

مستشار وزير الصحة يكشف أسباب تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة في مصرع مدير بنك عقره كلب

تفاصيل مقتل سيدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى