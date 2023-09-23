السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد حديث منظمة الصحة العالمية عنه.. كل ما تريد معرفته عن مرض "السُل"

مرض السل
مرض السل

تصدر مرض السل محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما وافق زعماء العالم فى الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرض السل على إعلان سياسي يتضمن أهدافًا جديدة طموحة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على وباء السل.

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وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، لا يزال السل أحد أهم الأمراض المعدية القاتلة في العالم، إذ يصاب سنويًا أكثر من 10 ملايين شخص بالمرض، في هذا السياق ترصد الدستور كل التفاصيل عن مرض السُل حسبما أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

معلومات لا تعرفها عن مرض السل

  • مرض معد شائع وقاتل في كثير من الحالات.
  • السُل مرض معدٍ خطير يُصيب الرئتين في الأساس. تنتقل البكتيريا التي تتسبَّب في الإصابة بمرض السُل من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء عبر السعال والعطس.
  • ينتقل المرض عن طريق الهواء عند انتقال رذاذ لعاب الأفراد المُصابين بعدوى السل النشطة عن طريق السعال أو العطس، أو أي طريقة أخرى لانتقال رذاذ اللعاب في الهواء .
  • تشمل الأعراض الكلاسيكية لعدوى السل النشط السعال المزمن مع البلغم المشوب بالدم والحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن.
  • تؤدي إصابة الأجهزة الأُخرى إلى مجموعة واسعة من الأعراض.
  • يعتمد التشخيص الطبي للإصابة بالسل النشط على الأشعة (عادة فحص الصدر بالأشعة السينية)، بالإضافة إلى الفحص المجهري والمزرعة الميكروبيولوجية لسوائل الجسم.
  • وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الإصابات عام 2021 ما يقدر بنحو 10.6 مليون في جميع أنحاء العالم  6 مليون رجل و3.4 مليون امرأة و1.2 مليون طفل  فيما بلغ عدد الوفيات 1.6 مليون شخص منهم 187 الف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.
  • يعتبر السل هو السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة وثاني قاتل معدي بعد فروس كورونا.

أعراض مرض السل

  • السعال لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع.
  • السعال المصحوب بدم أو مخاط.
  • ألم الصدر، أو ألم أثناء التنفس أو السعال.
  • فقدان الوزن غير المقصود.
  • الإرهاق.
  • الحُمّى.
  • التعرّق الليلي.
  • القشعريرة.
  • فقدان الشهية.
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