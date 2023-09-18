بعد تحذير الصحة العالمية.. تعرف على أهم الأغذية لحماية القلب

تواجه البشرية تحديًا صحيًا هائلا في الوقت الحاضر، حيث يرتفع عدد المصابين بأمراض القلب بشكل مقلق، فوفقًا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية قد يكون هناك عوامل عديدة تسهم في زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب، مثل التغذية الغير صحية والحياة النشطة بشكل غير كافٍ وزيادة الوزن والعوامل الوراثية.

يجب على الأفراد أن يتخذوا خطوات للمحافظة على صحة القلب والوقاية من المشاكل القلبية المحتملة ومن أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها هي تغذية صحية ومتوازنة.

كما يعد اتباع نظام غذائي صحي والاهتمام بالأطعمة الصديقة للقلب هو وسيلة فعالة للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب وتعزيز الصحة القلبية.

أفضل الأطعمة لحماية القلب:

أوضح الخبراء بموقع " WebMD" الطبي قائمة الأطعمة الصديقة للقلب والتي تشمل عدة مجموعات من الأطعمة الطبيعية والمغذية التي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز صحة القلب.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين. تحتوي هذه الأسماك على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفاكهة والخضروات: تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الطبيعية التي تساهم في تقوية القلب والوقاية من أمراض القلب. يُنصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والكاجو والكتان والشيا. تحتوي هذه الأطعمة على الأحماض الدهنية الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة القلب.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني، تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والفيتامينات والمعادن وتساعد في الحفاظ على صحة القلب.

زيت الزيتون: يحتوي على الدهون الصحية والمضادات الأكسدة وقد يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة القليلة الدهون والملح والسكر: يُفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر، حيث أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر أمراض القلب.

أكد الخبراء أن إضافة إلى الأطعمة المذكورة، ينبغي على الأفراد أيضًا الاهتمام بالحصول على ما يكفي من السوائل، والحد من تناول الملح والإكثار من ممارسة الرياضة اليومية، والامتناع عن التدخين.

كما يجب على الأفراد أن يدركوا أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب، وأن إتباع نمط حياة صحي ومتوازن يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الصحة العامة للجسم.