السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هو تأثير الحميات الغذائية على الوزن والصحة العامة للجسم؟

الوزن
الوزن

تعتبر الحمية الصحية أحد الأمور الأساسية التي يهتم بها الكثيرون في مجال الصحة واللياقة، فعلى مدار السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام بخسارة الوزن والحفاظ على مستويات الطاقة والصحة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وكيل صحة أسيوط يتفقد تطوير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات ووحدة الكلى الصناعى بساحل سليم

تشير الدراسات العلمية التي نشرها موقع "medicalnewstoday" الطبي إلى أن هناك العديد من الحميات الغذائية المختلفة، والتي يطلبها الأشخاص لخسارة الوزن بشكل سريع وفعال، ولكن ما هو تأثير هذه الحميات حقًا على الوزن والصحة؟

"وقت الدايت".. طرق فعالة لخسارة الوزن بطريقة صحية وآمنة

 

ما هي الحمية الصحية وأثرها على الوزن والصحة العامة؟

أكد الخبراء، أن اتباع نظام غذائي صحي له فوائد عديدة، بما في ذلك بناء عظام قوية، وحماية القلب، والوقاية من الأمراض، وتحسين المزاج، حيث يتضمن النظام الغذائي الصحي عادة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية، بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية والفواكه والخضروات ذات الألوان المتعددة.

كما تشمل عادات الأكل الصحية أيضًا استبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة والملح المضاف والسكر بخيارات مغذية أكثر، حيث إن اتباع نظام غذائي صحي له فوائد عديدة، بما في ذلك بناء عظام قوية، وحماية القلب، والوقاية من الأمراض، وتحسين الحالة المزاجية.

كشفت دراسة جديدة، عن أن هناك عددًا من الحميات الغذائية المشهورة بعضها يمكن أن يسهم في فقدان الوزن بشكل سريع ولكن مؤقت، بينما تسبب بعض الحميات الأخرى تأثيرًا ضعيفًا على فقدان الوزن. 

وأشار الباحثون، أن نظام الحمية الفعال يعتمد على توازن العناصر الغذائية، حيث يجب أن يتعامل الجسم بالقيمة الغذائية المطلوبة للحفاظ على صحة جيدة ومستويات الطاقة.

دراسة حديثة.. الالتهاب يؤثر على نتائج جراحة فقدان الوزن

بعد التحقيق في عدد من الدراسات العلمية، توصل الباحثون إلى أن الحميات الغنية بالبروتينات، والألياف، والدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3، قد تكون أكثر فعالية في فقدان الوزن، فهذه الحميات تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول وتحفز عملية الأيض، وبالتالي تعزز فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة.

أضاف الخبراء، أن الحمية الصحية ليست مجرد استبدال بعض الأطعمة بأخرى، ولكنها نهج شامل يشمل تناول الطعام بشكل متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تأثير الحمية على العديد من العوامل الفردية مثل العمر والجنس والحالة الصحية العامة.

فحص وتوفير علاج لأكثر من 1000 مواطن ببنى سويف

الزراعة: علاج وفحص أكثر من 6500 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بمحافظة دمياط

الحميات الغذائية الوزن تأثير الحميات الغذائية الحمية الصحية خسارة الوزن النظام الغذائي حماية القلب

مواد متعلقة

دراسة جديدة.. زيادة الوزن في منتصف العمر تزيد من فرص الوفاة المبكرة

ما هو النظام الغذائي الذي يتيح لك تناول كل شىء دون فقدان الوزن؟

الأكثر قراءة

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

رياض السنباطى.. شاعر الموسيقي العربية

نجوم الفن والغناء ينعون ضحايا زلزال المغرب: "الله يصبركم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب