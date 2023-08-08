وكيل صحة أسيوط يتفقد تطوير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حملة مرورية مفاجئة على مستشفى حميات أسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية مدير المكتب الفني، ودكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة ودكتور مصطفي محمد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والقذافي عبد الرحمن مدير الشؤون الإدارية بالمديرية، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة ومرافقوه الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والاطمئنان على وجود القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر اللقاحات والأمصال، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، كما وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، مؤكدًا عدم استخدام أي مستلزمات طبية أحادية الاستخدام أكثر من مرة لنفس المريض.

كما تفقد وكيل الوزارة الصيدلية الخاصة بالاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، موجهًا بالتأكد من العزل الجيد للسقف الخاص بالصيدلية، وتطبيق برنامج الجودة 5S بها، وتوفير كميات أدوية تكفي لأكثر من 48 ساعة يوميًا، وفقًا لنسب التردد على الأقسام الطبية.

كما تابع وكيل وزارة الصحة نسب إنجاز أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، مشيدًا بأعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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