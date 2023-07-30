محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات ووحدة الكلى الصناعى بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى حميات قرية الشامية ووحدة الكلى الصناعي بالقرية، ضمن جولته بقرى مركز ساحل سليم؛ للاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية، للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائبة ثناء السعيد، عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور أيمن نعيم، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وداليا تادرس، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف.

وبدأ المحافظ جولته بالقرية بتفقد سير العمل بوحدة الكلى الصناعي بالقرية، والذي تم نقل جميع مرضى الغسيل الكلوي به لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد خلال الأشهر المقبلة، واطمأن على حالة المرضى بالوحدة التي يبلغ عدد الأجهزة بها حوالي 22 جهازًا وتخدم 112 مريضًا، موجهًا بتقديم كل أوجه الخدمة الطبية للمرضى.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بأقسام مستشفى حميات الشامية، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 32 مليون جنيه، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتلبية احتياجات المواطنين والتقى بعض المرضى بقسم الاستقبال بالمستشفى واطمأن على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستسهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى، خاصة أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها فى كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة