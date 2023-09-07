الزراعة: علاج وفحص أكثر من 6500 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بمحافظة دمياط

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية تم تنفيذ قافلة بيطرية في دمياط من يوم ٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.



‏وقال أ. د مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٧٧ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١١٨٠ وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد ١٧٦٢ حالة، وتم عمل ٢٥ عملية جراحية وتم تحصين ٨٠٣ بالتحصينات غير السيادية وتم تجريع ٧٣٩ رأس غنم، وتم رش ١٤٤٨ حيوانًا بعدد إجمالي ٦٥٣٤ حالة لدى ١٩٨٤ مستفيدًا من صغار الفلاحين ومربي الماشية.

وقد استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل، رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى، مدير مديرية الطب البيطري متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع، وتستمر حتى الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا، كفرالبطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط.. وقد أشادت "محافظ دمياط " بالجهود التى حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية، وكذلك خدمات التوعية لصغار المربين والتدريب للأطباء البيطريين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنويًا بالمحافظة.. وقد تم عقد ندوة لعدد ٨٩ من أطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين على هامش القافلة وكانت الندوة بعنوان (التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها).

حيث قام الدكتور مصطفى فاضل في إطار التثقيف الطبي المستمر والتشاركي، بالاستماع للمشاكل الحقلية التي تجابه أطباء العمل الحقلي في المضمار الحكومي والعمل الخاص، وتم طرح الحلول من واقع الأبحاث التطبيقية والخبرات الحقلية، مما أدى إلى توضيح الحلول وإيجاد آليات عملية قابلة للتطبيق في ظل التحديات التي تجابه التطبيق في الحقل، وذلك في إطار تفعيل الدور الرائد لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية في خدمة الثروة الحيوانية المصرية ضمن منظومة العمل المتكاملة لمعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

المزارعين والمربين�