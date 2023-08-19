السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين مجانًا فى محافظة القليوبية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

انطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة سوف تجوب ٦ مناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وكذلك قرى حياة كريمة؛ إذ تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجري أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.
وأشار «فاضل» إلى أنه سوف يشارك في القافلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وما يجرى تقديمه من خدمات.

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