ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة والذى جاء بحضور اللواء بحرى أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط وحنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث استهلت المحافظ، الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، كما تم التصديق والاحاطة بالقرارات الصادرة بمجلس الإدارة السابق، واستعراض بعض الموضوعات والملفات المتعلقة ببعض المشروعات والطلبات المقدمة منها بشأن إضافة أو تعديل نشاط أو السمة التجارية وتجديد تراخيص، وأيضًا اعتماد التكاليف الاستثمارية لبعض المشروعات.

فيما قد ناقشت الدكتورة منال عوض، موقف المشروعات المتعثرة والمتوقفة واطلعت على الإجراءات المتخذة بشأنها وفقًا للقوانين الخاصة بالاستثمار ، مؤكدة على متابعة هذا الملف و وضع حلول عاجلة بشأنه لتعزيز العمل بالمنطقة .

كما بحثت محافظ دمياط ، ملفات تعزيز البنية التحتية بالمنطقة و توصيل كابلات الفايبر و الغاز داخل المنطقة، موجهة بالتنسيق مع شركتى الاتصالات والغاز لإعداد المقايسات اللازمة وخطة التنفيذ ، ليتم بعدها تنفيذ عملية رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة.

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غدًا الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط.

وأشادت محافظ دمياط ، بالجهود التى حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين و التدريب للأطباء البيطرين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنوياً بالمحافظة.

فيما تسلمت الدكتورة منال عوض، درع المعهد قدمه لها الدكتور مصطفى فاضل تقديرًا لدعمها الكبير لهذه القوافل وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للتنفيذ.